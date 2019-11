BC-SOC--Brazilian Result, 0239

Contributed by NAMPA / Associated Press.

Brazilian Results<

BRASILIA, BRAZIL (AP) - Results from Brazilian football:

Brazil Brasileiro Serie A

Sunday's Matches

Flamengo 4, Corinthians 1

Gremio 2, Internacional 0

Atletico Paranaense 1, CSA AL 0

Cruzeiro 1, EC Bahia BA 1

Santos 4, Botafogo 1

Goias EC GO 2, Avai FC SC 0

Wednesday's Matches

Corinthians 3, Fortaleza EC CE 2

Atletico Mineiro 2, Goias EC GO 0

Avai FC SC 1, Santos 2

Vasco Da Gama 1, Palmeiras 2

EC Ba ...