Air quality forecast for selected Chinese tourist cities

Contributed by NAMPA / Xinhua.

BEIJING, Jan. 19 (Xinhua) -- Air quality forecast for major Chinese tourist cities on Jan. 20 selected from the daily report of China National Environmental Monitoring Center:

City Air Quality Index

Beijing 50-70

Qinhuangdao 60-90

Dalian 45-75

Hangzhou 65-85

Xiamen 40-70

Qingdao 130-160

Chongqing 85-115

Kunming ...